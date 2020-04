Jinte (10) en kleuterjuf Jana (23) steken oudere dorpsgenoten hart onder de riem met zelfgemaakte kunstwerkjes Koen Moreau

10 april 2020

09u56 0 Erpe-Mere Verschillende inwoners van Ottergem vonden de voorbije dagen een knap kunstwerkje voor hun deur.

Die werkje werden gemaakt door Jinte Clompen (10) en Jana Van Lieverloo (23). Beide nichten wouden tijdens de coronatijden graag iets meer doen dan enkel thuis zitten. “Normaal kan ik als kleuterleerkracht in de basisscholen van Burst en Aaigem mijn ‘ei’ kwijt qua creativiteit. Doordat ik nu al enkele weken geen les meer geef, kriebelde het om iets creatiefs op te starten”, vertelt Jan. Omdat nichtje Jinte zich eveneens begon te vervelen en Jana’s papa als zelfstandig schrijnwerker over heel wat materiaal beschikt, werden ook zij ingeschakeld.

Het resultaat zijn houten hartjes die Jinte met gekleurde draden opvrolijkt. “En die bezorgen we aan ouderen uit onze buurt.” Na een week werd al een eerste lading van 150 stuks - na enkele dagen afzondering en op een veilige manier met handschoenen - bedeeld. “Omdat we in Ottergem snel rond waren, staan de overblijvende exemplaren momenteel in cultuurhuis EMotia op Steenberg. Vrijwilligers die zich registreerden bij de gemeente zullen die nu samen met boodschappen afleveren bij wie het moeilijk heeft of het huis niet kan/mag verlaten.