Jeugdtrainingen hervatten bij KFCO Burst: "Kinderen geboren tussen 2013 en 2016 nog steeds welkom” Koen Moreau

05 augustus 2020

20u13 0 Burst Voetbalclub KFCO Burst hervat vanaf woensdag 12 augustus de trainingen voor de jeugdspelertjes geboren in 2013 en 2016.

“Kinderen die nog twijfelen of voetballen iets voor hun is, kunnen vrijblijvend komen proberen”, laat de club weten. Traningen op woensdag 12, 19 en 29 augustus van 17 tot 18 uur op het domein Steenberg. “Om prakische en coronaredenen mag slechts één ouder de kinderen vergezellen. Daarnaast is vooraf inschrijven via andyvanlaethem@hotmail.com of yannickderouck@hotmail.com noodzakelijk.”