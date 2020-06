Jeugddienst en vzw FantASStisch organiseren vakantiekamp voor kinderen met autisme: “We zorgen voor minder prikkels en meer structuur” Koen Moreau

12 juni 2020

09u10 12 Erpe-Mere Voor het eerst vindt deze zomer een auti-kamp voor kinderen tussen 6 en 12 jaar plaats in Erpe-Mere. De gemeentelijke jeugddienst, vzw FantASStisch en school voor BasisSchool voor Buitengewoon Onderwijs De Brug in Erpe slaan daarvoor de handen in elkaar. “Op die manier werken we een blinde vlek weg in de ruime regio.”

Aan opvanginitiatieven in Erpe-Mere geen gebrek: gemeentelijke speelplein Tweeper, voor- en naschoolse kinderopvang Pimboli, gemeentelijke sportkampen, een speelweek, avonturenkamp, activiteiten in de bib en nog tal van andere private initiatieven zoals tennis- en voetbalkampen. “Toch beseften we dat ons aanbod nauwelijks inclusief te noemen viel en daarin willen we graag verandering brengen”, vertelt jeugdschepen Tom Van Keymolen (CD&V).

Type9

De gemeente greep de vraag van de vzw FantASStisch dan ook met beide handen waardoor nu ook een allereerste auti-kamp – weliswaar zonder overnachtingen - georganiseerd wordt van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli. “Omdat de doelgroep heel nauw aansluit bij de Type9-leerlingen van BSBO De Brug was al snel duidelijk dat die school een gedroomde en voor de meeste kinderen herkenbare locatie was”, aldus schepen Van Keymolen. Deelnemers uit de streek die voorheen naar Vilvoorde trokken, kunnen daardoor deze zomer ook dichter bij huis terecht.

We kiezen met BSBO voor een gekende en auti-vriendelijke omgeving. Schepen Tom Van Keymolen (CD&V)

Dat die vertrouwde omgeving voor kinderen met autisme belangrijk is, blijkt ook vandaag op de school. “We horen van ouders dat kinderen hun school omwille van de coronamaatregelen nauwelijks herkennen en onrustig worden. We begrijpen dat en nemen ook maatregelen zodat kinderen zich op onze kampen thuis voelen”, vult Kaatje Van der Steene van de vzw FantASStisch aan. De organisatoren nemen tevens andere maatregelen.

Kleine groepjes

“Het aantal deelnemers is beperkt tot vijftien à twintig en daarbinnen werken we nog met kleinere groepjes van vier à zes personen.” Omdat kinderen met autisme heel gevoelig zijn voor structuur wordt met heel veel extra visualisaties gewerkt. “Op die manier voelen onze deelnemertjes zich nog meer op hun gemak.” De rustmomenten worden eveneens ingevuld met een keuzeprogramma zodat de kinderen ook dan niet verloren lopen. Kinderen die het even moeilijk hebben of een ‘time-out’ wensen, vormen voor de begeleiders evenmin een probleem.

Prikkels tijdens timmeren beperken met een koptelefoon kan een wereld van verschil betekenen Kaatje Van der Steende (vzw FantASStich)

“Onze animatorenploeg bestaat voor de helft uit mensen die een professionele opleiding volgden en iedereen krijgt vooraf nog een beperkte opleiding.” Die ploeg voorziet een uitgebreid aanbod waaronder kook-, knutsel-, computer-, goochel-, dans- en crea-ateliers. “En ook die ateliers worden aangepast volgens de noden van het kind. We forceren niemand, maar helpen wel om prikkels te beperken door bijvoorbeeld met een koptelefoon te timmeren. Kleine ingrepen die vaak een wereld van verschil maken”, weet Kaatje.

Opstap

Leoni De Schrijver van de gemeentelijke jeugddienst kijkt alvast uit naar de nieuwe samenwerking. “Misschien vormt dit kamp wel de opstap voor sommige kinderen door het aanleren van vaardigheden waardoor ze ook op ons speelplein terecht kunnen”, besluit zij.

Praktisch: Atelierweek voor kinderen met autisme

Kinderen van 6 t.e.m. 12j met autisme en een (rand) normale tot hoogbegaafdheid

Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli

Elke dag van 9 tot 16 uur (gratis opvang van 8 tot 17 uur)

In GO! BSBO De Brug, Koebrugstraat 7, Erpe

Eigen lunchpakket meebrengen

Deelnameprijs 150 euro

Inschrijven via www.vzwfantasstisch.com