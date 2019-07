Jeugdbewegingen op kamp zoeken verkoeling in meren, rivieren en grotten KOEN MOREAU

24 juli 2019

07u47 0 Erpe-Mere KSA Erpe en Chiro Erondegem laten het warme weer tijdens hun jaarlijks kamp niet aan het hart komen.

Verkoeling genoeg zo blijkt duidelijk. KSA Erpe, momenteel in Monville bij Hotton, geniet van de grotten als belangrijkste streektroef. “Wij zwemmen in de Ourthe of bezoeken de lokale grotten waar het een constante 12graden is”, aldus Jorgo Van Der Gucht. Geen grotten voor Chiro Erondegem, momenteel 1.200 kilometer verderop te vinden in Slovenië. “Wij logeren aan het meer van Bohinj. Het wordt hier ook warm, maar het meer biedt enorm veel verkoeling”, stelt Ben De Windt gerust.