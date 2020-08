Japanse Duizendknoop steekt spaak in de wielen bij aanleg fietssnelweg F414 tussen Burst en Aalst: maanden vertraging Koen Moreau

28 augustus 2020

09u12 0 Erpe-Mere Veilig en snel fietsen tussen Mere en Erpe op de nieuwe fietssnelweg F414 tussen de Loskadestraat en Rooseveltlaan zal niet meer voor 2020 zijn.

De aanleg van het fietspad langsheen de E40 en spoorlijn Gent-Brussel achter de KMO-zone Evenbroek liep heel wat vertraging op. “Voornaamste oorzaak was de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop”, vertelt schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V).

Die exotisch en enorm woekerende plant, moest eerst - zonder het gebruik van onkruidbestrijders wegens verboden - verwijderd worden op zo een manier dat ze niet terugkwam. “De aannemer had gelukkig ervaring, maar we hebben alles tot drie keer toe laten uitgroeien en uittrekken.”

Het verwijderen van deze bamboe-achtige holle stengels kostte op die manier helaas heel wat tijd waardoor de einddatum na 100 werkdagen aan het einde van de zomervakantie niet wordt gehaald. Zomerfietsen zit er dus niet in. “Hopelijk kunnen we het fietspad infietsen in de kerstvakantie”, aldus Lambrecht.