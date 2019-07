Inzittenden quasi ongedeerd na zware klap op Oudenaardsesteenweg KOEN MOREAU

02 juli 2019

17u37 6 Erpe-Mere Op het kruispunt van de Oudenaardsesteenweg en de Botermelkstraat in Erpe gebeurde dinsdagnamiddag rond 16.15 uur een zwaar ongeval.

Een bestelwagen die komende van de Vijfhuizen links de Botermelkstraat richting RVT Avondzon wilde inrijden, botste er met een BMW die op de steenweg richting Vijfhuizen reed. De klap was bijzonder hard, maar de inzittenden kwamen er als bij wonder van af met wat blauwe plekken en builen. Door het ongeval was de rijstrook richting Vijfhuizen een tijd versperd. Terwijl de politie de vaststellingen deed, regelde de brandweer het verkeer. Kort na 17 uur waren de wagens getakeld en was de weg door de brandweer opgeruimd.