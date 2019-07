Inwoners Ratmolenstraat verbroederen tijdens buurtbarbecue met echtgenote Tourdeelnemer Colbrelli KOEN MOREAU

10u18 0 Erpe-Mere Een 20-tal buren van het bovenste deel van de Ratmolenstraat in Aaigem genoten na de start van de Tour de France in de tuin van B&B Dotter 17 van een barbecue en gezellig samenzijn.

“Een initiatief dat hier al enkele jaren bestaat en dat elk jaar bij iemand anders plaats vindt”, vertelt Dries De Waele, gastheer van editie 2019. De Tour de France was overigens meer dan een gespreksonderwerp. “De echtgenote van Tourdeelnemer Sonny Colbrelli, vijfde in de eerste rit, verblijft momenteel met haar kind in onze B&B. Zij zette onze buren samen op de foto.”