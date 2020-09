Invallen bij Blue Angels gelinkt aan raid op tuinfeest in Lede: vuurwapen en stroomstootwapens in beslag genomen

Brakel/Erpe-Mere/Geraardsbergen/Lede

De Federale Politie van Oost-Vlaanderen viel dinsdagochtend binnen bij de beruchte motorclub Blue Angels in Erpe-Mere, Geraardsbergen en bij leden thuis in Brakel en Lede. Alles kaderde in het onderzoek naar een nachtelijke raid op een tuinfeest in Lede. “In totaal voerden we op vijf plaatsen huiszoekingen uit”, aldus commissaris Patrick Willockx.