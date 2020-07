Exclusief voor abonnees Internationale petanquecompetitie (opgestart op Facebook tijdens corona) wordt blijver: “Deelnemers en sponsors blijven enthousiast” Koen Moreau

03 juli 2020

18u01 0 Burst Individueel in groep live petanque spelen lijkt de hype te worden van 2020. Dimitri Keulemans (42) uit Burst profiteerde van de coronacrisis en verplichte tijdelijke werkloosheid om het online spelletje uit te vinden en te promoten. “Het is leuk om vrienden van dichtbij en veraf op een veilige manier terug te zien op de momenten dat het jou past.”

Petanque spelen op Facebook met echte ballen en zonder het risico te lopen dat je telefoon, tablet of computer sneuvelt. Dat is het concept dat Dimitri Keulemans bedacht. Zelf is hij sinds zijn zeven jaar een verwoed petanquespeler. “De eerste ballen ‘schoot’ ik met mijn peter en ik was meteen verkocht”, vertelt hij.

