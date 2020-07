Internationale COVID-19 situatie beïnvloedt ook Bambrugge: “Burgemeester verbiedt kermis” Koen Moreau

22 juli 2020

16u19 0 Bambrugge De gemeente Erpe-Mere neemt, net als eerder De gemeente Erpe-Mere neemt, net als eerder Antwerpen en Oostend e, specifieke bijkomende maatregelen in het kader van de coronacrisis. “Ondanks onze eerdere berichtgeving zal de kermis in Bambrugge dit weekend niet door gaan.”

Waarnemend burgemeester Johan Van Vaerenbergh (CD&V) nam die beslissing in overleg met de Veiligheidscel van de gemeente. “Gezien de huidige (inter)nationale evolutie kan de kermis niet doorgaan”, aldus de man. Brute pech voor onder meer de uitbater van de autoscooter die de voorbije dagen zijn attractie al opstelde op de parking voor het kerkhof.

Wat de beslissing betekent voor de andere kermissen in Erpe-Mere is nog niet zeker. “De beslissing geldt momenteel enkel voor de kermis van Bambrugge. Voor de komende kermissen van Erondegem, Mere, Erpe, Ottergem, Aaigem, Vlekkem en Mere volgende we de situatie op de voet.” De kans lijkt echter bijzonder klein dat er deze zomer nog kermissen in Erpe-Mere zullen plaats vinden.



