Ingegroende begraafplaatsen moeilijk begaanbaar voor wie slecht te been is Koen Moreau

29 oktober 2019

18u34 3 Erpe-Mere Het ingroeningsproject van de begraafplaatsen van Erpe-Mere kent heel wat koele minnaars. Tijdens de natte maanden groeit het onkruid te snel om tijdig te wieden. Propere voeten houden is eveneens geen sinecure. Die hinder is echter verwaarloosbaar voor wie goed te been is. Wie minder geluk heeft, raakt nauwelijks bij de laatste rustplaats van zijn geliefden.

Met tranen in de ogen vertelt Carla De Vos uit Bambrugge over haar medische lijdensweg. “Zes operaties aan de knieën in vijf jaar. Stappen lukt maar heel moeilijk en enkel op een vaste stabiele ondergrond.” Net die ondergrond is een probleem op de begraafplaats van Bambrugge. “De wegeltjes in grind werden weggegraven omdat ze te veel onderhoud vroegen en de gemeente geen onkruidbestrijders meer mag gebruiken. Voor mij is het sindsdien nog moeilijker en eigenlijk onmogelijk om de graven van mijn moeder, vader en andere familieleden achteraan het kerkhof te bezoeken. Dat vind ik zo jammer.”

Permanente angst om te vallen

De situatie van Carla maakt het haar even zwaar om boodschappen te doen in pakweg de Delhaize iets verderop. De angst om te vallen is permanent aanwezig en drukt de vrouw steeds meer in het isolement. “Dat is pijnlijk, maar niet bij mijn overleden familieleden kunnen, zeker rond 1 november, is emotioneel nog zwaarder”, vertelt ze.

Dat de gemeente onmogelijk een pad naar elk graf kan leggen of een oplossing voor haar alleen kan uitwerken, begrijpt de vrouw heel goed. “Ik ben ook niet tegen een groen kerkhof, maar hoop alleen dat kleine ingrepen mogelijk zijn om de scheve en oneffen ondergrond weg te werken.” Carla is overigens niet de enige die het moeilijk heeft de graven te bezoeken.

Nogal wat kerkhofbezoekers zijn een jaartje ouder en iets minder goed te been. “Een buurvrouw gebruikt tegenwoordig haar fiets als steun om tot aan de graven van haar geliefden te raken.” Iets verderop in Aaigem een gelijkaardig verhaal van een toevallige bezoeker. “Mijn moeder zit in een rolstoel, maar doordat haar wielen hier wegzakken in de grond riskeert ze te vallen. Een echt succes kan je dit project niet noemen”, vertelt een man daar.

Geen platte besparing

Tijdens de jongste gemeenteraad benadrukte de sp.a-Groen fractie vanuit de oppositie nog dat de ingroening van de begraafplaatsen geen platte besparing mag zijn. “We zijn voor vergroening, maar er moet een degelijk onderhoud gebeuren en de begraafplaatsen moeten vlot toegankelijk blijven. We hopen dan ook op structurele oplossingen in plaats van de constante lapmiddelen die nu worden gehanteerd”, aldus Patrick De Swaef.

Schepen Reinold De Vuyst (N-VA) heeft begrip voor de opmerkingen, maar blijft achter het ingroeningsproject staan. “Ik kan moeilijk geloven dat de vroegere grindwegels met tal van opstaande boorden en dikke lagen steenslag zoveel beter en veiliger begaanbaar waren”, meent die. Hij wijst er ook op dat “mensen die slecht te been zijn zich ook voor andere uitstappen moeten laten begeleiden.”

Desalniettemin wil hij kijken hoe de oneffenheden en hellingen kunnen worden verbeterd. “Weliswaar zonder dat we het concept volledig over boord gooien”, benadrukt hij. Een centraal en egaal middenpad met grasroosters aanleggen wordt niet overwogen. “Je kan immers niet garanderen dat er na verloop van tijd geen oneffenheden komen doordat de paden worden overreden bij begravingen, voor het verwijderen van grafzerken en voor onderhoudswerken”, besluit de man.