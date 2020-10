Infovergadering voor opstart nieuw BIN-netwerk: vooraf inschrijven verplicht Koen Moreau

13 oktober 2020

Erondegem/Ottergem/Vlekkem Het derde BuurtInformatieNetwerk (BIN) voor Erpe-Mere staat in de stijgers.

Na Bambrugge-Burst en Aaigem komt er nu een gelijkaardig gratis systeem waarbij de politie via sms burgers kan oproepen alert te zijn voor verdachte toestanden of mee uit te kijken voor bijvoorbeeld een vermissing. Geïnteresseerden komen meer te weten over aanpak, inschrijven en diefstalpreventie tijdens een informatieavond op donderdag 22 oktober om 19 uur in de theaterzaal van cultuurhuis EMotia op het domein Steenberg. Vooraf inschrijven is verplicht en kan online op www.erpemerelede.be.