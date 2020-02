Industrial Textile Products opent carnavalslijn met ex-prins ‘Den Baal’ aan de knoppen Koen Moreau

17 februari 2020

06u06 1 Erpe-Mere Broers Geert en Raf Philips van Industrial Textile Products in de KMO-zone Evenbroekveld in Erpe-Mere lanceren samen met ex-prins Chris ‘Den Baal’ Baeten een nieuwe productielijn. Daarmee willen ze naast hun groot aantal van Europese industriële - sommige beursgenoteerde - klanten ook marktaandeel veroveren bij carnavals-, theatergroepen en (sport)verenigingen.

De voorbije twintig jaar groeide de firma ITP van Aalstenaars Geert en Raf Philips uit tot een gevestigde waarde wat betreft textiel voor de brand- en arbeidsveiligheid van industriële gebouwen en grote magazijnen. “De slijp-, las- en isolatiedekens alsook de op maat gefabriceerde hittebestendige schermen van Industrial Textile Products worden intussen overal in Europa gebruikt”, vertellen Geert en Raf.

Enkele jaren terug verhuisden de twee Aalsterse zaakvoerders hun bedrijf samen met hun vijf personeelsleden van Aalst naar Erpe-Mere. “En ondanks onzer verhuis hebben we zoals echte Aalstenaars nog steeds een hart voor carnaval”, vertelt Geert. In de werkhal van het bedrijf speelt onafgebroken Oilsjterse carnavalsmuziek. Ideaal voor ex-prins Chris Baeten die als ‘Den Baal’ in 2003 de titel veroverde en sinds twee jaar aan de slag is bij ITP.

Niet iedereen krijgt het vertrouwen om aan het prinsenkostuum te mogen werken. Zaakvoerder Geert Philips

“We merkten Chris op omdat hij als zelfstandig elektricien onze nieuwbouw hier volledig op punt zette. Omdat we wisten hoe perfectionistisch en gedreven hij was, aarzelden we niet om hem aan boord te trekken toen hij een nieuwe uitdaging zocht”, vult Raf aan. Met een ex-prins in huis gingen de gesprekken al snel over carnaval. “En zo ontdekten we dat nogal wat groepen op zoek waren naar kwalitatief 3D-borduursel voor hun kostuums.”

Na wat gepraat werd in Japan voor 20.000 euro de laatste nieuwe computergestuurde industriële borduurmachine aangekocht en kreeg ‘Den Baal’ de leiding over een nieuw opgerichte borduurafdeling. “Eerste klant was niet toevallig mijn eigen groep ‘Bjein Swanjee’, maar ook op het ‘top secret’ kostuum van de huidige prins Yvan prijkt ons werk”, verklapt Chris.

“Een hele eer. Niet iedereen krijgt het vertrouwen om aan het prinsenkostuum mee te mogen werken”, vertelt Geert fier. Het resultaat van de andere groepen die passeerden, maakte alvast indruk. “Tot carnaval is onze productielijn volledig volgepland, maar na de drie dagen feest zijn we er opnieuw helemaal klaar voor”, knipoogt ‘Den Baal’. Carnavals-, theatergroepen, (sport)verenigingen alsook iedereen die nood heeft aan kwalitatief 3D borduurwerk kan – mits levering na Aalst carnaval - ontwerpen doorsturen, laten aanpassen of creëren door Chris.

Onze nieuwe productielijn is volledig volgepland tot na Aalst carnaval. Zaakvoerder Raf Philips

“Onze machine kan oppervlaktes tot 45 x 52 centimeter aan. Daardoor is vanaf tien stuks heel wat mogelijk op onder andere sportkledij, (bad)handdoeken, petten, en alles wat je maar kan bedenken.” Een prijs op het borduurwerk kleven is moeilijk. “Het is iets duurder dan klassiek bedrukken, maar het resultaat blijft jarenlang van topkwaliteit en verdwijnt niet na enkele wasbeurten.” De totale kostprijs hangt af van de inbreng van ITP, de te borduren oppervlakte, aantal kleuren en steken, gewenste 3D-technieken en het aantal gewenste exemplaren.

Het blijft overigens niet bij hoogwaardig borduurwerk. “Samen met Chris onderzoeken we hoe we werk kunnen maken van het borduren met parels en het integreren van LED verlichting.” De carnavalslijn van ITP belooft een blijver te worden. “Het is leuk om eens iets anders en creatiever te doen, maar onze hoofdactiviteit blijft het vervaardigen van hittebestendig en industrieel maatwerk-textiel voor de Europese brand- en arbeidsveiligheidssector”, besluit Geert.

Meer weten over Industrial Textile Products op www.itp.eu, alle info over de borduurafdeling via chris@itp.eu.