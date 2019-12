Indrukwekkendste kersthuis uit de streek: “Het is een verslaving, meer kan ik er niet over zeggen” Koen Moreau

10 december 2019

20u32 44 Erpe-Mere Een unicum is een prachtig verlicht kersthuis al lang niet meer. Toch zijn er weinig die het zo lang en op dergelijk grote schaal volhouden als de familie Minoodt langs Hazelbeek in Aaigem. Zelf zijn ze de tel kwijt. “Het moet ergens tussen de 20 en 25 jaar geleden zijn dat ik er mee startte”, vertelt vader Wilfried.

De passie zette hij over op zijn zoon Bjorn. “Zo lang als ik me kan herinneren, hielp ik mee”, vertelt die. Tegenwoordig is hij de man achter de duizenden lichtjes die je tegemoet schitteren op de heuvelachtige kam op de baan tussen Aaigem en Mere of naast de treinsporen tussen Burst en Ede. “Pa heeft tegenwoordig niet erg veel interesse meer, maar voor volgend jaar rekening ik op een hoogtewerker en de hulp van mijn schoonbroer”, vertelt Bjorn.

Tegenwoordig is hij verantwoordelijk voor het indrukwekkend schouwspel langs Hazelbeek. Waarom hij het doet, kan hij niet beantwoorden. “Het is een verslaving. Zodra de dagen beginnen te korten, start ik met de voorbereidingen zodat ik begin december de schakelaar vol spanning kan omdraaien.” Die spanning is figuurlijk en letterlijk. “Momenteel is de installatie 5.800 watt zwaar en dat is dankzij de opkomst van de LED-verlichting al een mooie daling. Vroeger haalden we vlotjes 7.000 watt.”

Zelf als er een totale ‘black out’ is, blijft ons huis dankzij een stroomgenerator stralen. Bjorn Minoodt

De elektrische circuits krijgen dan ook heel wat te verduren. “Alles is opgedeeld in een zestal stroomkringen en die worden allemaal uitgemeten met de spanningsmeter.” De kans dat Bjorn of de buurt in het donker komt te zitten is bijgevolg klein. “Zelf als er een totale black out is, blijft ons huis stralen. De volledige installatie draait op een stroomgenerator en dat was nodig aangezien op een bepaald moment de combinatie van het kookfornuis en mijn kerstverlichting noodlottig was”, lacht de man.

Die generator verbruikt wel aardig wat. “Dagelijks giet ik er toch ongeveer 15 liter fijne diesel in, maar wat je er voor terugkrijgt is geweldig”, vertelt Bjorn die zelf van het spektakel geniet. Iets dat hij helemaal niet alleen doet. Automobilisten en passanten houden geregeld halt om al het moois te bewonderen. “Soms in het midden van de baan waardoor de kerstsfeer plots doorbroken wordt door getoeter van achteropkomende wagens en helaas ook al enkele keren door het geluid van botsende wagens”, vertelt Bjorn.

Momenteel is het huis helemaal vol, maar als ik volgend jaar een chalet bouw is er extra plaats voor lichtjes en om iets te drinken. Bjorn Minoodt

Extra uitbreidingen zijn voorlopig niet aan de orde. “Door de jaren heen hebben we de installatie steeds deels vervangen en deels uitgebreid, maar intussen zit het huis echt langs alle kanten vol.” Toch zou er volgend jaar wel een en ander kunnen veranderen. “Ik neem de zaak van mijn ouders over en zou graag een chalet met groenteautomaat plaatsen. Dat gebouw kan uiteraard ook nog verlicht worden”, knipoogt Bjorn. Heel graag zou hij zijn zaak op dat moment ook in de kijker zetten door op enkele avonden iets te drinken aan te bieden.

Hoeveel lichtjes, slingers, meters en voor hoeveel geld er aan de gevels, struiken en op het dak te vinden zijn, weet Bjorn helemaal niet. “Ik weet dat men op andere plaatsen graag uitpakt met aantallen, maar daar is het mij niet om te doen.” De gezelligheid en de sfeer zijn duidelijk belangrijker dan cijfermateriaal. En dat is ook zo met de uren waarop het huis op de heuvel staat te glimmen. “Sinds we met een generator werken, schakelen we alles steeds manueel aan en uit. Dat doen we dagelijks bij valavond en op het moment dat we gaan slapen rond 22 uur schakelen we alles terug uit.”

Het prachtig verlichte kersthuis van de familie Minoodt is nog tot begin januari van valavond tot 22 uur te bewonderen langs Hazelbeek 51 in Aaigem (Erpe-Mere).