Indrukwekkende cannabisplantage met bijna 1.000 planten ontdekt na brand: Civiele Bescherming urenlang in de weer met verhakselen en ontmantelen Koen Moreau

03 mei 2020

11u00 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Erpe-Mere Door de Door de zware uitslaande brand die zaterdagnamiddag woedde in een loods langs de Ratmolenstraat in Erpe-Mere werd een cannabisplantage met tussen de 800 en 1.000 wietplanten ontdekt. “We hebben nooit iets gemerkt, maar begrijpen nu wel waarom hij zelf de brandweer niet belde.”

Dat de inwoners van de deelgemeente Aaigem groene vingers hebben, is al langer geweten. In mei vorig jaar werd een plantage opgerold in een boerderijtje langs Opaaigem en in juni 2013 bleek ook de plaatselijke fietsenmaker een lucratievere bezigheid te hebben. Die twee plantages waren echter klein bier in vergelijking met wat nu werd aangetroffen.

Professionele installatie

De 65-jarige Nederlander die de gebouwen van de oude bakkerij Holvoet sinds een tweetal jaar huurde, bouwde de loods - waar vroeger brood werd gebakken - om tot een professionele installatie met tussen de 800 en 1.000 planten. Iets wat tot de zware brand van zaterdagnamiddag totaal onopgemerkt was gebleven.

Buurtbewoners passeerden nochtans geregeld vlakbij de loods langs het wandel- en fietspaadje tussen de Ratmolenstraat en Griet. “We hebben vaak al lachend gezegd ssst drugs, maar dat het echt zo was hadden we nooit verwacht”, aldus enkele buren. Ook voor overbuur Joris Totté was de vondst “de ontdekking van de dag.”

Vriendelijke buurman

“Eigenlijk was de Nederlandse bewoner een heel vriendelijke man. Hij woonde hier ietwat teruggetrokken samen met zijn timide zoon, een twintiger. Telkens we elkaar zagen zei hij vriendelijke goeiedag.” Een goede buur met andere woorden. “Toen we hier nog aan het bouwen waren en we ’s avonds iets kwamen opmeten, kwam hij met zijn hond polshoogte nemen omdat hij het verdacht vond en toen we hier kwamen wonen gaf hij zelf speelgoed voor onze kinderen.”

Totté alarmeerde zaterdagnamiddag de brandweer en probeerde zijn buurman te bereiken door - omwille van de aanwezige waakhond - over het gesloten elektrische hek stenen tegen de voordeur te gooien. “Wat we niet wisten, was dat hij op dat moment met alle macht probeerde om zelf de brand te blussen. Iets waar hij duidelijk een goede reden voor had.”

Goed geïsoleerd

De eigen bluswerken waren helaas tevergeefs. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen meters hoog uit het gebouw en de bewoner werd met verschijnselen van rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht. Merkwaardig genoeg was van een drugsgeur nooit iets te merken. De plantage was duidelijk enorm goed geïsoleerd waardoor geen geuren ontsnapten. Het zorgde er ook voor dat de plantage ondanks de zware brand nagenoeg intact bleef.

Speurders troffen daardoor een quasi onaangeroerde plantage met tussen de 800 en 1.000 planten aan. Die plantage werd na het vertrek van de brandweer door de Civiele Bescherming opgeruimd. Honderden planten gingen zaterdagavond door de verhakselaar en ook zondag werd de plantage nog verder ontmanteld. De hoeveelheid weggevoerd materiaal was indrukwekkend. Een grote container volstond niet.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.