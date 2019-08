Inbreker gooit raam stuk in KMO-zone Evenbroekveld KOEN MOREAU

26 augustus 2019

17u10 0 Erpe-Mere Bij de firma DDW in de KMO-zone Evenbroekveld tussen de Oudenaardsesteenweg, spoorlijntje L82 en de E40 in Erpe-Mere werd zondagavond geprobeerd om in te breken.

De dader gooide omstreeks 21.40 uur een raam stuk met een baksteen toen hij er niet in slaagde het raam te forceren. Doordat het inbraakalarm in werking trad, ging de dader meteen op de loop. Een toegesnelde politiepatrouille kon geen verdachten meer aantreffen in de buurt. Wie rond dat tijdstip iets verdacht opmerkte in de KMO-zone, langs de Oudenaardsesteenweg of de Rooseveltlaan mag dat laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.