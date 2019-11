Inbraken in huizen en wagen Koen Moreau

28 november 2019

18u03 0 Erpe-Mere Deze week werd in Erpe-Mere op twee plaatsen ingebroken. In Oordegem was er een inbraak in een wagen.

In Erpe-Mere raakten de dieven dinsdagnamiddag in twee naast elkaar gelegen woningen langs de Oudenaardsesteenweg binnen door aan de achterzijde een ruit uit te slaan. In de nacht van woensdag op donderdag werd ingebroken in een wagen die in Oordegemkouter vlakbij de verkeerslichten stond geparkeerd.

Wie iets verdacht opmerkte kan dat tijdens de kantooruren laten weten aan de lokale politie via het nummer 053/60.64.64.