Inbraakpoging in handelszaak en in vrachtwagen Koen Moreau

08 juni 2020

17u22 0 Lede/Ottergem In de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 juni werd op twee plaatsen geprobeerd in te breken.

Een eerste inbraakpoging was er in de Kasteeldreef in Lede. Daar poogden dieven de toegangsdeur van een handelszaak te forceren. In de Rijkhofstraat in Ottergem werd geprobeerd een bestelwagen open te breken. Op beide plaatsen slaagden de dieven niet in het opzet. Ze richtten wel aardig wat schade aan.