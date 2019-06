In korte broek naar gemeenteraad: geen probleem in Erpe-Mere KOEN MOREAU

25 juni 2019

23u53 5 Erpe-Mere De tropische temperaturen zorgden dinsdagavond in de gemeenteraad van Erpe-Mere niet voor een massale opkomst van korte broeken.

Enkel gemeenteraadslid Tom Van Impe van meerderheidspartij CD&V durfde het aan in bermuda te verschijnen. “Op mijn werk draagt iedereen bij temperaturen boven de 30° een korte broek en ik zie niet in wat hier het probleem zou zijn”, stelde Van Impe voor aanvang van de gemeenteraad.

Partijgenoot en gemeenteraadsvoorzitter Wim Lammens had geen bezwaar. “ZIjn benen zitten toch weggestopt achter de bank waarachter hij plaats neemt”, grapte die. In Gent werden net nog drie raadsleden berispt omdat ze in korte broek verschenen.

Tijdens de Aalsterse gemeenteraad op hetzelfde moment waagde geen enkele mannelijk raadslid zich aan een korte broek. Gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) stelde daar wel dat “de gemeenteraad geen terrasje op de Grote Markt is” en dat “uit respect voor de instelling en voor het mandaat een korte broek voor heren niet echt gepast is”.