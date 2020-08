Huurprijzen kunstgrasveld Erpe-Mere aangepast en eenvoudiger: duurder voor niet-inwoners, goedkoper voor (eigen) jeugd Koen Moreau

04 augustus 2020

18u47 2 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere voert een nieuw en eenvoudiger tariefsysteem in voor sporthal Steenberg en het kunstgrasveld op het domein Steenberg. Sporten op kunstgras wordt opvallen goedkoper voor jongeren.

“Het tarief daalt voor jeugdsporters. Voortaan hanteren we dezelfde lage tarieven voor G-sporters. Zij betalen voor een half terrein voortaan 5 euro per uur in plaats van 7 euro per uur en voor het volledige terrein betaal je nu 8 euro in plaats van 10 euro per uur”, vertelt sportschepen Tom Van Keymolen (CD&V).

Eveneens nieuw: niet-georganiseerde jeugd uit Erpe-Mere kan voortaan van dezelfde tarieven genieten. Een prijsstijging is er wel voor niet-jeugd. Sporters uit Erpe-Mere – alsook jeugdige sporters van buiten Erpe-Mere - betalen in plaats van 10 euro nu 15 euro. Voor niet-inwoners stijgt de prijs van 28 euro naar 45 euro per uur voor het volledige terrein.