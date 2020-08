Huisarts schrijft boek over leiding geven met behulp van paarden: "Komt een paard in de boardroom” Koen Moreau

19u14 0 Burst Annemieken Van Reepingen uit Burst en Nadja Talpaert uit Londerzeel schreven samen een boek over leiderschap en paarden.

Met dat nieuwe boek bouwt Van Reepingen, van opleiding huisarts en psychologe, verder op haar eerdere boek ‘Jouw paardenkracht’ uit 2017. In dat boek toonde van Reepingen aan dat paarden mensen perfect kunnen aanvoelen en een spiegel voorhouden. Diezelfde wetenschap past ze nu samen met Talpaert toe wat betreft leiderschap.

In het boek worden onder meer de ervaringen gedeeld van Wouter Torfs (CEO van Schoenen Torfs). “Ik volgde in mijn leven al heel wat cursussen rond persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Nergens ontmoette ik een eerlijkere en meer confronterende spiegel dan in de ontmoeting met paarden”, liet die noteren.

“Paarden zijn experts in leiderschap. Zij overleven al miljoenen jaren langer op onze planeet dan wij mensen, op een succesvolle manier, en in team. In dit boek ontsluieren ze hun krachtige formule en vertellen ze gekruid met anekdotes vanuit hun beleving hoe zij het leiderschap van mensen ervaren”, aldus de auteurs.

Het boek ‘Komt een paard in de boardroom’ werd uitgegeven bij Lannoo en kost 29,99 euro. Meer info www.komteenpaardindeboardroom.be.