Honderden huizen zonder water door groot lek in Katstraat KOEN MOREAU

07 juni 2019

06u15 8 Erpe-Mere Een groot deel van Bambrugge zit sinds donderdagavond 23.30 uur zonder water.

Oorzaak is een waterlek in de Katstraat in Bambrugge. In die straat zijn momenteel rioleringswerken aan de gang. Technici van Farys zijn al uren in de weer met het wegpompen van water. Volgens de website van Farys situeren de problemen met de levering zich in de Katstraat en zou het probleem rond 7 uur opgelost zijn. Een gelijkaardige melding doet de waterbeheerder voor gans Erpe-Mere sinds 4.40 uur. Ook hier is het voorziene einduur 7 uur.