Honderden huizen zonder elektriciteit door panne KOEN MOREAU

27 juni 2019

17u45 0 Erpe-Mere Een stroompanne veroorzaakte donderdagnamiddag hinder in heel wat straten rond het kruispunt Vijfhuizen in Erpe.

Daardoor was er tussen 13 en 14 uur geen elektriciteit in de Erpestraat, Oude Gentbaan, Reinaertdreef en Wagenstraat in Aalst. In Erpe ging het om Allemansbos, Boskouterstraat, Boskouterstraatje, Bossestraat, Botermelkstraat, Dokter Germaan De Vosstraat, Erondegemkouter, Gentsesteenweg, Groenstraat, Grote Gentweg, Halfbunder, Hammersweg, Hersinkstraat, Het Leen, Hoeksken, Honegemstraat, Jozef De Somerlaan, Kammelandstraat, Kantstraat, Kattelinnestraat, Kleine Gentweg, Kleine Steenweg, Kouterbosstraat, Krevelhoek, Kromgrachtstraat, Kruiskensstraat, Ledeweg, Leedsesteenweg, Meiboomweg, Molenstraat, Molenweg, Neerveldstraat, Nerenbroekstraat, Priester Daensstraat, Putstraat, Sint-Apolloniastraat, Zevekootstraat en Zijpwegel.