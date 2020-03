Honderden gezinnen in Erpe-Mere zonder water door groot waterlek Koen Moreau

16 maart 2020

07u14 8 Erpe-Mere Een groot deel van de gemeente Erpe-Mere wordt momenteel getroffen door een onderbreking van de watertoevoer.

Oorzaak is een ondergronds waterlek in de Rijkhofstraat in Ottergem. Dat werd iets voor 4 uur maandagochtend opgemerkt. De impact is bijzonder groot. De straat is momenteel afgesloten tussen de Keerstraat en Laputstraat. Bovendien komt onder meer in Bambrugge en Ottergem op heel wat plaatsen geen water meer uit de kraan. Op andere plaatsen is de waterdruk fel verminderd.

Watermaatschappij Farys beloofde oorspronkelijk de toevoer tegen 9 uur te herstellen, maar paste dat al snel aan naar 13 uur. Rond de middag blijkt het lek nog steeds niet gelokaliseerd. De kans is dan ook groot dat de watertoevoer nog langer onderbroken zal blijven.