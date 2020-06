Hevig onweer veroorzaakt her en der wateroverlast Koen Moreau

16 juni 2020

23u07 0 Denderstreek Een traag voortbewegend onweer bleef dinsdagavond ruime tijd boven de regio hangen. De niet aflatende zware regen veroorzaakte op heel wat plaatsen wateroverlast.

Verschillende brandweerposten uit de streek hadden heel wat werk. Zo kwam de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren even onder water te staan en liep een kelder onder water in Vlekkem. In Oordegem verzakte langs de Grote Steenweg een dak deels doordat de waterafvoer verstopt raakte en kwam de Beekstraat even blank te staan. Ook in Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren en Ninove was er wateroverlast.