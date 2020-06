Herstart nieuw cultuurhuis EMotia gebeurt met aperitiefconcert voor Vlaamse feestdag op zondag 5 juli Koen Moreau

25 juni 2020

19u11 0 Erpe-Mere In het cultuurhuis EMotia op het domein Steenberg in Erpe-Mere wordt momenteel werk gemaakt van de herstart met alvast een eerste concert.

De eer van de tweede heropening is voor het gemeentelijk 11julie-comité Erpe-Mere. Zij brengen, met inachtname van tal van coronamaatregelen, op zondag 5 juli een aperitiefconcert met de broers Mathieu & Guillaume. Die voorgrondzanger, gitarist, mondharmonicavirtuoos en tweede stem brengen om 11 uur een verrassend Nederlandstalig programma. Kaarten kosten 15 euro en vooraf reservere,, gezien de beperkt bruikbare zaalcapaciteit absoluut noodzakelijk, kan onder meer bij Guido Baten (053/83.59.58), Annemie Casteels (053/83.73.45) of via jorvik_ac@hotmail.com.