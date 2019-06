Heropstart jeugdwerking KFCO Burst gaat gepaard met donder en bliksem KOEN MOREAU

19 juni 2019

20u08 0

Vijftien jaar na de stopzetting van de jeugdwerking van KFCO Burst werd woensdagavond opnieuw een training voor jonge voetballertjes gehouden. Die ging gepaard met donder, bliksem en een wolkbreuk.

“Een training om niet snel te vergeten”, vertelt bezieler en trainer Yannick De Rouck. Voor de eerste kennismakingstraining kwamen een 15-tal jongens en meisjes proeven van het jeugdvoetbal dat opnieuw aan de Oudendijk te vinden is.

“De opkomst was bijzonder mooi”, aldus een tevreden jeugdtrainer. De hevige wolkbreuk vormde slechts een korte onderbreking. “We hebben even geschuild, maar de regen was nog niet gestopt toen de kinderen al vroegen om opnieuw van start te gaan.” Dat gebeurde al snel. Volgend seizoen staat KFCO Burst dus klaar met een U6- en U7-ploeg. “En ook voor U8 is er interesse, maar we weten niet of we dat organisatorisch kunnen bolwerken.”

Het lidgeld is overigens heel democratisch. “We vragen 150 euro en geven daarvoor, naast begeleiding en verzekering, alvast een voetbaltas, training, wedstrijdkledij en opwarmshirt.” Geïnteresseerde jeugdspelers kunnen nog steeds contact opnemen met Yannick via 0488/06.01.22 of via kfcoburst@telenet.be.