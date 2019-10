Heemkundige Kring schrijft al 60 jaar geschiedenis Koen Moreau

21 oktober 2019

17u43 0 Erpe-Mere De vereniging van Erpe-Mere die letterlijk het meeste geschiedenis schrijft, is zonder twijfel de Heemkundige Kring.

Die organisatie bestaat dit jaar 60 jaar en in al die jaren werd al heel wat gerealiseerd en geïnventariseerd. Wat destijds begon als het schrijven van de geschiedenis van Mere werd doorheen de jaren uitgebreid met Erpe tot de acht deelgemeenten van Erpe-Mere vandaag.

“Tijdens het onderzoek van onze plaatselijke geschiedenis verzamelden we heel wat documenten, boeken en voorwerpen die bijdragen aan de kennis en geschiedschrijving van onze dorpen.” Een opdracht die niet stopt. Ook vandaag zijn heemkundigen op zoek naar sporen van onze geschiedenis. Hun resultaten schrijven ze neer in hun eigen tijdschrift en heel wat archiefmateriaal vond doorheen de jaren een onderkomen in het in 1974 opgerichte en elke zondagochtend gratis consulteerbaar documentatiecentrum Albert D’Hoker.

“Onze kring waakt op die manier over het roerend en onroerend erfgoed van onze gemeente, grijpt in waar nodig, sensibiliseert eigenaars en gemeente en werkt samen met parochies, gemeente en erfgoedverenigingen.” Om alles in goede banen te leiden, kan de Heemkring rekenen op een twaalfkoppig bestuur.