Heemkundige Kring en Erfgoedcel Denderland zetten met wandeling spoorverleden in de kijker: drie spoorlijnen, een verdwenen tramlijn en van belang voor Gent-Sint-Pieters en E40 Koen Moreau

10 september 2020

12u26 2 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere kent een bijzonder rijk spoorverleden. Kennismaken daarmee kan dankzij Erfgoedcel Denderland met een niet-gegidste wandelroute op zondagnamiddag 13 september.

Omwille van de coronamaatregelen worden enkel plannetjes en uitleg uitgedeeld zodat iedereen de wandeling in zijn eigen bubbel en met voldoende afstand kan maken. Onderweg wordt stilgestaan bij het boeiende spoorverleden van de spoorlijnen en verdwenen tramlijn in Erpe-Mere.

Mijnwerkers

Zo is de vandaag meest onderkende spoorlijn, lijn 82, tussen Aalst en Burst er eentje met liefst 125 jaar dienst. Ze werd in 1895 in dienst genomen en verbond de Antwerpse haven met Frankrijk. De lijn werd tevens druk gebruikt door mijnwerkers. De teloorgang van de mijnbouw zorgde er voor dat in de loop der jaren de spoorlijn quasi integraal werd opgebroken. Een klein stukje bleef bestaan: het huidige ‘scholierenlijntje’ tussen Aalst en Burst dat fungeert als pre-metro met haltes Bambrugge, Erpe-Mere, Vijfhuizen en Aalst Kerrebroek.

Tramlijn

Uit dezelfde periode, van 1904 tot 1962, dateerde de tramlijn 385 van Oordegem over Erpe, Aalst en Asse naar Brussel. Dit zorgde voor een uniek kruispunt van een tram- en treinlijn aan de Vijfhuizen in Erpe.

Erpe-Mere telt vandaag naast het scholierenlijntje nog twee andere spoorlijnen. L89, met het station Burst, is sinds 14 december 1868 van groot belang tussen Kortrijk en Denderleeuw. L50A is sinds 1 juni 1923 de snellere verbinding tussen Gent en Brussel waarop helaas geen stopplaatsen liggen. Omwille van de spoorlijn werden wel verschillende indrukwekkende gemetste bruggen aangelegd. Door de spoorlijn gingen inwoners uit de dorpen van Erpe-Mere verder werken.

Zandsteen

Eveneens te danken aan de spoorlijn is de vijver op het domein Steenberg. Dat is een onderwater gelopen zandsteengroeve. Zandsteen die tot 1920 opgegraven werd en per trein getransporteerd om onder meer te gebruiken bij de bouw van het station Gent-Sint-Pieters. Ook voor de aanleg van de E40 werd de groeve in 1950 nogmaals hergebruikt.

De wandeling van zeven kilometer afleggen, kan op zondag 13 september tussen 13 en 17 uur op het domein Steenberg. Erfgoedcel Denderland maakte voor de route eveneens een de Erfgoedapp (te vinden in de Appstore en Playstore).

Meer over de tramlijn: op de website van Erfgoedcel Denderland.