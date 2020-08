Harmonie wil bouwen achter oud gemeentehuis, oproep naar andere geïnteresseerde verenigingen Koen Moreau

31 augustus 2020

18u25 0 Erpe De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Erpe wil de aanslepende lokaalproblemen aanpakken met een eigen gebouw.

Aan de gemeente werd toelating gevraagd om - via een constructie van recht van opstal - op eigen kosten te mogen bouwen op de grond naast het koetshuis achter het oud gemeentehuis langs de Dorpsstraat in Erpe waar het Huis van het Kind en Chiro Jargill te vinden zijn. Het gemeentebestuur van Erpe-Mere is het idee genegen, maar geeft andere sport-, cultuur- en jeugdverenigingen de kans om eveneens hun interesse voor het perceel te tonen.