Grondwitloof uit de Denderstreek van Minoodt: "Het geheim van perfect witloof is tijd"

31 augustus 2019

07u00 0 Erpe-Mere Een immense liefde voor de stiel en indrukwekkende trots op zijn witloof. Dat lijkt het geheim recept voor het grondwitloof dat Wilfried Minoodt (62) ondertussen al bijna 35 jaar teelt langs Hazelbeek in Aaigem. Al van bij de start in 1985 verkoos Minoodt kwaliteit boven kwantiteit. “Te snel willen werken, gaat ten koste van de smaak.”

De familie Minoodt houdt van licht. Hun huis langs Hazelbeek, de weg tussen Mere en Aaigem, is tijdens de wintermaanden getooid met uitbundige kerstverlichting. Duizenden schitterende lampjes nodigen automobilisten uit om te stoppen en te genieten van het schouwspel. In fel contrast daarmee is de activiteit in de witloofschuur achter het huis, waar alles in donker is gehuld. “Er brandt alleen licht in de schuur als ik aan het werk ben, maar dan nog is het meeste witloof met dekens afgedekt”, vertelt Wilfried. Die duisternis is maar een van de ingrediënten om het lekkerste en mooiste witloof te kunnen telen.

Snelheid

“Alles begint op 1 mei met het inzaaien op onze akkers. Vervolgens is het afwachten tot half augustus. Dan beginnen we de witloofwortels uit te halen.” Na enkele dagen rust, snijdt Wilfried al het groen van de wortels en gaan die wortels de frigo in. “Op die manier is het witloof halfdood en komen er nadien geen nieuwe bladeren op.”

Je moet het witloof eerst halfdood maken voor je het kunt inzetten Wilfried Minoodt

De wedergeboorte van het witloof gebeurt vervolgens in de donkere witloofschuur met vloerverwarming, waar de ‘halfdode’ wortels - in functie van de vraag in de winter - geplant worden. “Bij een zachte temperatuur begint het echte witloof, zoals je het uit de winkel kent, in onze volle grond te groeien.” Hoe warmer het is, hoe sneller het witloof groeit. “Veel telers kiezen voor snelheid, zodat ze hun schuur voor meerdere kweekrondes kunnen gebruiken, meer opbrengst hebben en dus meer kunnen verkopen. Dat gaat helaas ten koste van de smaak.”

Trager tempo

Niet zo in Aaigem. “Sinds ik in 1985 mijn eigen schuur heb gebouwd, heb ik nog nooit aan een veiling geleverd.” Het bespaarde Wilfried het immense werk dat hij, zijn broer, zus en moeder vroeger bij zijn vader hadden. “Toen ik 8 jaar was, werkte ik al bij Smekens op Oostdorp in het witloof. Later deden we hetzelfde bij ons thuis. Daar hadden we vier hectare en leverden we tot in Oostenrijk. We kuisten ons witloof zelf, maar toen mijn broer en zus verder studeerden en voor een andere stiel kozen, was duidelijk dat ik het gebruikelijke tempo onmogelijk alleen kon halen.”

Ik heb minder werk, beter witloof en een behoorlijk inkomen Wilfried Minoodt

De man besloot daarom rechtstreeks aan de consument te verkopen. “Daardoor moest ik minder kweken, kon ik meer inzetten op kwaliteit en een hogere prijs vragen dan aan de veiling.” Vandaag teelt Wilfried in zijn witloofschuur van 1,5 hectare jaarlijks ongeveer tien ton witloof.

Bittere smaak

Het resultaat is dat hij elk seizoen weer mooi bleekgroen witloof met een volle smaak kan aanbieden. “Dat is te danken aan het feit dat ik mijn witloof zes weken geef om rijp te worden voor verkoop en het zelf heel diep en droog kuis voor ik ze verkoop.” Dat diep kuisen betekent dat verschillende blaadjes van de buitenkant gehaald worden. “Want net die buitenste bladeren leveren een bittere smaak op.”

