Gratis busdienst naar gemeentelijke nieuwJaarsreceptie Koen Moreau

08 januari 2020

16u37 0 Erpe-Mere Op zondag 12 januari nodigt de gemeente Erpe-Mere alle inwoners uit naar het domein Steenberg om gratis het glas te hebben op het nieuwe jaar.

In tegenstelling tot de titel in het gemeentelijk infoblad gaat het niet om een ‘Nieuwaarsreceptie’, maar wel degelijk om een ‘NieuwJaarsreceptie’. Een ongewilde tikfout die zonder twijfel ook zondag nog voor wat hilariteit zal zorgen.

“Van 11 tot 14 uur voorzien we hapjes, drankjes en kinderanimatie”, luidt het. Omdat parkeergelegenheid op het domein een probleem is, ontvangt wie per fiets komt een verrassing. Verder is er gratis busvervoer vanuit alle deelgemeenten.

Meer info: www.erpe-mere.be/nieuwjaarsreceptie

Bus 1 (Aaigem - Burst - Bambrugge)

Rit 1: kerk Aaigem (10.30u) - parochiaal centrum Burst (10.50u), Sint-Annazaal Bambrugge (11.00u) - Steenberg (11.15u)

Rit 2: kerk Aaigem (11.45u) - parochiaal centrum Burst (12.05u), Sint-Annazaal Bambrugge (12.15u) - Steenberg (12.30u)

Bus 2 (Erondegem-Ottergem-Vlekkem)

Rit1: kerk Vlekkem (10.30u) - buurthuis Ottergem (10.40u) - kerk Erondegem (10.50u) - Steenberg (11.05u)

Rit2: kerk Vlekkem (11.30u) - buurthuis Ottergem (11.40u) - kerk Erondegem (11.50u) - Steenberg (12.05u)

Bus 3 (Erpe)

Rit1: Tegelimport Claus Vijfhuizen (10.30u) - kerk Erpe (10.50u) - Steenberg (11.10u)

Rit2: Tegelimport Claus Vijfhuizen (11.30u) - kerk Erpe (11.50u) - Steenberg (12.10u)

Bus 4 (Mere

Rit1: Kruiskoutermolen (10.30u) - rondpunt Mere (10.50u) - Steenberg (11.10u)

Rit2: Kruiskoutermolen (11.30u) - rondpunt Mere (11.50u) - Steenberg (12.10u)

Alle bussen doen twee ritten in omgekeerde richting.

Vertrekuren hiervoor zijn 13 en 14 uur op Steenberg.

