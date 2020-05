Grasbrandje in Grote Zadelweg snel onder controle Koen Moreau

27 mei 2020

13u20 0 Erpe-Mere Langs de Grote Zadelweg in Erpe werd woensdag op de middag een bermbrand opgemerkt.

De brandweer kon de vuurhaard snel doven. Door de aanhoudende droogte kan een glasscherf of achteloos weggeworpen sigarettenpeuk al brand veroorzaken. Of dat hier de oorzaak was is niet duidelijk.