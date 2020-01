Gouverneur blaast warm en koud na klacht door oppositie over (veel) te dure werken Koen Moreau

30 januari 2020

07u51 0 Erpe-Mere De klacht die oppositiepartij Sterk! indiende tegen het gemeentebestuur van Erpe-Mere aangaande stelselmatige budgetoverschrijdingen bij het uitvoeren van werken is op een sisser uitgedraaid.

In een schrijven laat de gouverneur weten dat hij geen toezichthoudende maatregelen zal nemen, dat budgetoverschrijdingen voor dringende extra werken mogelijk zijn en dat alles wettelijk verliep.

Anderzijds roept de gouverneur het bestuur wel op correctere schattingen te maken. Excessen zoals eindprijzen die meer dan het dubbele bedragen worden dan ook best vermeden. Opvallend is ook dat dossiers voor het toewijzen van extra wegenwerken al enkele maanden van de agenda verdwenen en nog steeds niet opnieuw werden opgevist.

In september had Ive Callaert (Open Vld) ook al bedenkingen bij de buitensporige prijzen betaald voor werken uitgevoerd door ‘bevriende’ aannemers.”“Alles verloopt inderdaad steeds perfect wettelijk en volgens de voorgeschreven procedures, maar het volstaat niet om beslissingen te nemen op basis van een enkele offerte”, klonk het toen.

De boodschap voor bestuurspartijen CD&V en N-VA is in elk geval duidelijk: de oppositie waakt en eist voldoende transparantie. Elke schijn van partijdigheid bij het toewijzen van opdrachten wordt dan ook best vermeden terwijl beslissingen best hard en objectief gedocumenteerd zijn.