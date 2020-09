Goochelaar Nicholas verschijnt pas in 2021 in cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere Koen Moreau

09 september 2020

17u13 0 Erpe-Mere/Aalst De geplande novembervoorstellingen van vtm-goochelaar Nicholas in cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere worden een jaartje verschoven.

“Door de heropflakkering van het virus en de coronamaatregelen mogen cultuurhuizen echter maximaal 200 toeschouwers per activiteit ontvangen. Om die reden hebben we in overleg met het management van Nicholas besloten om de twee optredens te verplaatsen”, vertelt Johan Keppens van de organiserende Zwemclub Aalsters Swimming Team.

Concreet wordt de show van vrijdag 20 november 2020 verplaatst naar vrijdag 15 oktober 2021 en de show van zaterdag 21 november 2020 naar zaterdag 16 oktober 2021. De tickets blijven geldig.