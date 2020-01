Goochelaar Nicholas in november met nieuwe show in cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere Koen Moreau

22 januari 2020

16u43 18 Erpe-Mere Het Aalsters Swimming Team AST organiseert op zaterdag 21 november een optreden van goochelaar Nicholas in het gloednieuwe cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere.

De van op vtm gekende goochelaar brengt er na het succes van zijn eerste theatervoorstelling ‘Echt’ de opvolger: ‘Decipiatur’. Daarmee verwijst de goochelaar naar de Latijnse uitdrukking “Mundus vult decipi, ergo decipiatur” wat vrij vertaald zoveel betekend als “De wereld wil bedrogen worden, dus laat hem bedrogen worden.”

Dat de zwemclub naar Erpe-Mere uitwijkt, is geen toeval. “Doordat we in De Werf in Aalst niet terecht konden, gingen we op zoek naar een even kwaliteitsvolle zaal en zo botsten we op het bestaan van het nieuwe cultuurhuis van Erpe-Mere dat pas in maart geopend wordt”, vertelt Johan Keppens van AST. De zaal werd meteen geboekt.

Nicholas aan het werk zien volgens zijn vertrouwde formule is daardoor mogelijk op zaterdagvond 21 november om 20 uur in Cultuurhuis EMotia langs de Oudenaardsesteenweg 458 vlakbij het op- en afrittencomplex van de E40 in Erpe-Mere. Kaarten voor de voorstelling waarin Nicholas af en toe een tip van de sluier licht, en zelfs uitlegt hoe hij je om de tuin leidt, om je dan alsnog met verstomming te slaan, kosten 22 euro.

“Voor die prijs krijg je verbazingwekkende acts voorgeschoteld waarvoor u niet alleen geen verklaring heeft, maar waarvan u overtuigd bent dat er helemaal geen verklaring voor kan bestaan”, geeft Johan Keppens alvast mee. EMotia biedt plaats aan 380 personen. “Wacht dus niet te lang om tickets te reserveren.”

Reserveren via https://www.erpe-mere.be/emotia.