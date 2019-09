Goededoelstappers verzamelen dankzij 783 sponsors 30.000 euro Koen Moreau

09 september 2019

17u50 0 Erpe-Mere De Muco Vereniging mag dankzij de indrukwekkende stap-prestaties van de Goededoelstappers uit Erpe-Mere een storting van 30.000 euro verwachten.

Dat is het resultaat van de deelname van 31 wandelaars aan de recentste 50ste editie van de Dodentocht in Bornem. “Toegegeven, naast onze kern uit Erpe-Mere zag dit jaar ook een nieuwe Goededoelstappers-wandelkern in Limburg het levenslicht waardoor we met meer waren”, vertelt begeleider en Goededoelstapper van het eerste uur Marc De Sutter.

Van de 31 deelnemers haalden er 27, goed voor 87% ,de finish. Dat is flink meer dan de 75% van de 13.011 starters. “Voor een succesvolle Dodentocht kan je dus best bij ons aansluiten”, knipoogt De Sutter. “Het resultaat van alle gesponsorde deelnemers en finishers komt dankzij 783 sponsors op 30.000 euro voor de Muco Vereniging en slaat ons vorige record van 20.700 euro grandioos aan diggelen.”