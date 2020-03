Gloednieuw wachtbekken van 43.000 kubieke meter aan 'De Plank' bewees meer dan zijn nut na hevige regenval Koen Moreau

06 maart 2020

17u11 6 Erpe-Mere Het nieuwe wachtbekken aan de Biezenstraat in Burst raakte vrijdag goed gevuld.

De gloednieuwe opvangcapaciteit voor 43.000 kubieke meter water aan ‘De Plank’ in Burst kwam vrijdag goed van pas. Na de vele regenval werd het bekken geactiveerd om te vermijden dat de enorme toevloed aan water stroomafwaarts voor wateroverlast zou zorgen.

Dat was een goede zaak voor het verdere verloop van de Molenbeek door Ottergem, Impe, Wanzele en Bruinbeke. “Sinds gisterenavond en deze nacht monitoren we de situatie in Vlaanderen, de Dender en kleinere waterlopen”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

“Er is heel veel regen gevallen. 25 liter per vierkante meter op 24 uur tijd. Bij voorspellingen is het altijd wat afwachten waar die regen dan valt. Deze keer viel er veel regen in West-Vlaanderen en dat was goed. De regenwolken zullen voorbij trekken. De situatie is onder controle.”