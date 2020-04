Gezocht: oudere man die met opzet in gezicht van jong koppel hoestte Koen Moreau

09 april 2020

14u31 2 Erpe-Mere De politie is op zoek naar een oudere man met een zonnehoedje die donderdagnamiddag in Erpe-Mere bewust hoestte in het gezicht van een jong koppel.

Een jong koppel zit met de schrik na een een onschuldige wandeling in deelgemeente Mere. Ze werden er rond 13.30 uur ‘aangevallen’ door een hoestende man. “Die man stond ter hoogte van het kruispunt van de Nijverheidsstraat met de Melkerijstraat aan de overzijde van de straat te wachten en stak over toen we naderden. Voor we beseften wat er gebeurde hoestte hij bewust in ons gezicht.”

Totaal verbouwereerd wandelde het koppel verder naar huis. Daar verwittigden ze de politie. “De agenten namen het voorval bijzonder ernstig en zelf zitten we nu natuurlijk ook met de schrik”, vertellen ze. Zich opsluiten zal het koppel niet doen. “Maar voortaan zullen we oversteken om andere mensen te ontwijken. Dat vonden we tot vandaag onbeleefd vonden, maar dit willen we niet nogmaals meemaken.”

Het is niet duidelijk of de oudere man met het zonnehoedje nog andere mensen op dezelfde manier lastig viel. Indien dat het geval is of gebeurt, wordt gevraagd zonder aarzelen meteen het noodnummer 101 te bellen.