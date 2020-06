Gezinsbond deelt bubbels uit voor wie in zijn bubbel bleef Koen Moreau

18 juni 2020

07u47 0 Bambrugge Inwoners van Bambrugge die lid zijn van de Gezinsbond ontvingen een fles bubbels.

“In deze tijden van sociale afstand en bubbels besloten we een teken van verbondenheid uit te dragen en wat wat is daarvoor beter dan een fles bubbels”, vertelt lokaal afdelingsvoorzitter Wim Everaert. Na bloemenzaad voor moederdag zijn de bubbels voor vaderdag een leuk extraatje. “Het is het enige wat we kunnen doen in de huidige stille periode zonder bierproefavond, zonder paaseierenzoektocht en zonder themawandeling.”