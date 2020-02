Gezinsbond Aaigem schenkt - geïnspireerd door Roger Verbelen - 9.100 euro aan Dagziekenhuis Zottegem Koen Moreau

17 februari 2020

18u11 0 Erpe-Mere De ziekte met de grote K die toesloeg bij Roger Verbelen, 34 jaar voorzitter van Gezinsbond Aaigem, motiveerde de vereniging om iets op poten te zetten.

Daardoor werd in het kleine maar fijne Aaigem met een aperitiefconcert in de Sint-Niklaaskerk liefst 9.100 euro ingezameld ten voordele van het Dagziekenhuis van de kankerafdeling van het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem. Daar is Roger een vaste en - ondanks de omstandigheden - tevreden gast nadat vier jaar geleden darmkanker bij hem werd gediagnosticeerd.

De goede zorgen die Roger in het dagziekenhuis genoot en geniet, motiveerden Gezinsbond Aaigem om een financiële bijdrage te leveren voor de aankoop van individuele koptelefoons voor het beluisteren door de patiënt van zijn of haar persoonlijke favoriete muziek en de aankoop van massage- en relaxzetels. Het ingezamelde bedrag helpt het Dagziekenhuis van Zottegemse ziekenhuis daarbij zonder twijfel een flinke stap vooruit.