Gezinbond Aaigem organiseert aperitiefconcert ten voordele van kankerafdeling AZ Zottegem Koen Moreau

18 januari 2020

14u06 0 Erpe-Mere Dat goede doelen vaak vlakbij liggen, bewijst Gezinsbond Aaigem met een benefietaperitiefconcert ten voordele van het AZ Sint-Elisabeth uit Zottegem op zondag 16 februari.

Daarvoor werd een samenwerking op poten gezet tussen het gemengd koor Singhet Fro Mere en het mannenkoor Sint-Barbara uit Heusden. “Op die manier willen we - naar aanleiding van de vreselijke ziekte die onze oud-voorzitter Roger Verbelen trof – middelen verzamelen voor de kankerafdeling van het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem”, vertelt Johan Alix.

“Die instelling en het personeel daarvan verzorgde en verzorgt Roger voortreffelijk.” Als blijk van appreciatie wil Gezinsbond Aaigem - én Roger zelf - daarom graag een steentje bijdragen voor het verder uitwerken van het menselijk, aangenaam en huiselijk maken van ziekenhuisomgeving. “We leggen onze integrale opbrengst bij om de aankoop van massage- en relaxzetels alsook van individuele koptelefoons, voor het beluisteren door de patiënt van persoonlijke favoriete muziek, te bekostigen.

Het concert heeft plaats in de Sint-Niklaaskerk van Aaigem op zondag 16 februari om 10.30 uur. Kaarten zijn voor de prijs van 10 euro (1,50 euro met kansenpas) te koop in voorverkoop bij de bestuursleden. Vooraf reserveren is mogelijk via benefietaaigem@gmail.com mits tijdige betaling op rekening BE96 0639 3382 5705 met mededeling ‘inkomkaarten Benefietconcert 2020’. De dag zelf betaal je 12 euro aan de kassa.