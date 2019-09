Gewezen uitbaatser café Bij Jeanneken 60 jaar gehuwd met haar André Koen Moreau en Frank Eeckhout

19 september 2019

18u28 0 Erpe-Mere Het huwelijksbootje van Jeanne Matthys en André Van den Dooren uit Aaigem vaart intussen 60 jaar.

Die verjaardag werd uitgebreid gevierd met de zeven kinderen, twaalf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Een afvaardiging van het gemeentebestuur van Erpe-Mere kwam eveneens langs en die bracht de wensen van het koninklijk hof over. André en Jeanne zijn geen onbekende in Aaigem. André was heel zijn loopbaan in de weer als vrachtwagenchauffeur en Jeanne, afkomstig uit Aaigem zelf, is bij iedereen best gekend als uitbaatster van het voormalig Café Bij Jeanneken op Aaigemdorp.