Gewezen sterrenchef Dominique Tondeurs strijkt met ‘Libertine’ neer aan kruispunt Vijfhuizen: “Zaterdag al meteen volzet” Koen Moreau

17 oktober 2019

16u53 11 Erpe-Mere Zijn werk in restaurant Fleur sur l’Eau op de Sint-Onolfsdijk in Dendermonde leverde Dominique Tondeurs in 2009 een Michelin-ster op. Nadien werkte de man samen met keukensterren als Peter Goossens, Sergio Herman, Hertog Jan en stond hij in de keuken sinds de start van Cul’eau in Aalst. Vandaag kiest hij voor een eigen koers en opent hij vlakbij het kruispunt Vijfhuizen in Erpe ‘Libertine’.

“Over de sluiting van Fleur sur l’Eau de dag na de uitreiking van onze eerste ster is destijds veel geschreven, maar de echte reden voor de stopzetting waren de gezondheidsproblemen van mijn vrouw Barbara. Zij is intussen helaas overleden”, opent de chef zijn verhaal. Van die ster die Tondeurs er samen met Michiel De Bruyn toegekend kreeg, heeft hij dan ook nooit echt genoten. “Die erkenning kwam er twee maanden nadat bij mijn – net van onze dochter Renée bevallen - vrouw een hersentumor werd ontdekt.”

De wereld van Dominique stond stil en er kwamen andere prioriteiten. “In de mate van het mogelijke ben ik mijn culinaire passie blijven volgen. Zo werkte ik samen met Sergio Herman en Hertog Jan voor diverse buitenactiviteiten tot in Hongkong. Met Peter Goossens verzorgde ik onder andere maaltijden voor een duizendtal personen tijdens de Memorial Van Damme.” Tot 2016. “Toen is Barbara hervallen en ging het plots heel snel. Sindsdien moet ik zonder haar verder.”

In juni 2017 ging Tondeurs aan de slag in bij Cul’eau in Aalst en die zaak kreeg in november vorig jaar door Michelin weliswaar geen ster, maar toch al twee bestekjes. Desondanks besloot de chef op zichzelf te starten. “Ik had het geluk met Sabine Holvoet opnieuw de liefde en de zin om zelf iets op te starten terug te vinden.”

Toen het koppel vorig jaar hun oog liet vallen op het ‘Art deco’-gebouw van gewezen drankenstokerij Arpia aan Oudenaardsesteenweg 32, vlakbij het kruispunt Vijfhuizen en de nieuwe toonzaal van Tegelimport Claus in Erpe, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. “Na alles wat ik meemaakte vond ik hier de ideale plek om samen met mijn dochter en Sabine gelukkig te zijn.”

De ambities van Dominique zijn beperkt. “Ik droom van een goed draaiende zaak, maar ook van voldoende tijd met mijn dochter.” Een ster of couverts zijn geen doel. “Als dat komt dan komt het, maar ik heb veel nagedacht over het leven en geleerd om alles heel erg te relativeren.”

De kern van de nieuwe zaak is dan ook genieten. “Vanuit onze passie willen we mensen in een warme gemoedelijke kader gastronomie serveren. We gaan voor een hedendaagse creatieve keuken met lekker eten met goeie wijn .” Vanuit de opleiding van Tondeurs wordt dat hoofdzakelijk een Franse klassieke keuken. “Maar ik zorg ook voor wereldse invullingen door bijvoorbeeld Oosterse smaken te integreren.”

Voor de snelle hap moet je in Libertine niet zijn. “We voorzien voor ’s middags wel een lunch vanaf 32 euro of 45 euro met aangepaste wijnen, maar als avondmenu’s hebben we drie-, vijf- en zevengangenmenu’s die een verhaal vertellen.” De prijs van die ‘verhalen’ zijn heel schappelijk van 60 tot 90 euro en voor de aangepaste wijnen – speciaal geselecteerd door Sabine die in het derde jaar van de opleiding sommelier zit – kosten 25 tot 40 euro extra.

De kok houdt vanuit een deels open keuken de zaak in het oog. “Ik vind het tof dat mensen ons kunnen bezig zien en vind het zelf ook leuk om de zaal te kunnen zien.” De komst van de gerenommeerde chef wekt alvast veel interesse. “Onze zaal heeft 22 couverts en die zijn voor onze allereerste zaterdagavond al allemaal gereserveerd.” Zondag en maandag blijft Libertine gesloten. “Dan hebben andere zaken, waaronder mijn dochter, voorrang.” Voor de andere services van dinsdag tot en met zaterdag ’s middags en ’s avonds is er voorlopig wel nog plaats.

Info en reserveren via www.restaurantlibertine.be of via 053/41.02.86.