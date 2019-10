Gewapende overval op nachtwinkel: dader op de vlucht Koen Moreau

11 oktober 2019

22u28 84 Erpe-Mere Een overvaller probeerde vrijdagavond omstreeks 20.45 uur de nachtwinkel langs de Oudenaardseteenweg naast kledingzaak Calmani in Burst te beroven.

Uitbater Hamid Tajrai zat in een zetel achter de kassa toen een donker geklede man met een kap over zijn hoofd binnenkwam. “Ik had meteen door dat er iets niet in de haak was”, vertelt die. Hamid haalde meteen de sleutel van de kassa. “De man, die in het Engels ‘give me the money’ riep, haalde meteen een groot mes tevoorschijn. “Ik kreeg een kleine snede in mijn vinger, maar kon langs achter in de carwash raken. Daar belde ik meteen de politie.”

De gangster die begreep dat er geen buit meer te halen viel, zette het op een lopen voorbije de Verf en Behangwinkel. “Ik ben nog tot buiten gelopen om te zien waar hij heen liep”, vertelt Hamid. De dader vluchtte langs de Oudenaardsesteenweg in de richting van Borsbeke en sloeg daar een voetgangerswegje in.

Daarop kamden verschillende politieploegen van Erpe-Mere/Lede en Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem de buurt en velden rond de Biezenstraat en het voetbalveld van KFCO Burst uit. Buurtbewoners merkten daar eerder op de al een grote magere zwarte man met rugzak, sweater en kap op. Mogelijk was dat de dader die zijn vluchtwerk aan het plannen was.

Meteen na de na de overvalpoging activeerden de agenten het BIN-netwerk Bambrugge-Burst waardoor alle aangesloten een sms kregen met de vraag uit te kijken naar “een man met kap gewapend met mes”. Gelijktijdig vatte een ploeg post aan het station van Burst om de perrons van het station in de gaten te houden. Rond 22 uur was er helaas nog geen spoor van de dader.