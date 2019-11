Gevaarlijke situatie in ondergrondse garage door lekkende jerrycan met benzine Koen Moreau

01 november 2019

20u04 6 Erpe-Mere Een lekkende jerrycan met benzine veroorzaakte vrijdagavond omstreeks 19 uur even paniek in het appartementsgebouw op de hoek van Krielhoek en Dorent in Burst.

“Toen ik in de ondergrondse garage kwam, merkte ik een bijzondere geur op. Ik was er vast van overtuigd dat het gas was en alarmeerde de hulpdiensten”, vertelt een bewoner.

Verschillende brandweerwagens, een ziekenwagen en politie werden opgeroepen. Brandweermannen trokken met persluchtmaskers en explosiemeters de garage in om alles te controleren. Uiteindelijk bleek het niet om een gaslek te gaan, maar wel om benzinedampen afkomstig van een lekkende jerrycan. Die werd buiten gebracht waarna de brandweer de ondergrondse garage ventileerde. Niemand raakte gewond.