Gerrit-Jan (31) heropent café High Chaparral na plots overlijden zakenpartner: "Zonder Ruben was ik er nooit aan begonnen en hij zou willen dat ik verder deed" Koen Moreau

08 oktober 2019

17u40 0 Erpe-Mere Het onverwachte overlijden van Ruben Haegens (29), beter bekend als de rapper Gewoon Ruben en uitbater van café High Chapparal, betekent niet het einde van het populaire café in de Meerse Daalstraat. “Ruben zou gewild hebben dat ik verder deed en dat ga ik ook doen”, vertelt Gerrit-Jan Maes.

Twee maanden nadat de 29-jarige woordkunstenaar en cafébaas in zijn café uit het leven stapte, zal mede uitbater Gerrit-Jan Maes de zaak heropenen. Die beslissing was niet eenvoudig. “De eerste weken wist ik niet wat denken en de volgende weken wou ik niet denken, maar café houden is waar ik al sinds mijn zestiende van droom dus ga ik ook verder doen”, luidt het duidelijk. Gerrit-Jan ‘Maesken’ doet dat niet alleen voor hemzelf. “Ik merk aan de talrijke vragen en bij de leden van het pas opgerichte ZCV Real Chaparral dat mensen willen dat het verhaal hier verder gaat”, vertelt hij.

Dat Gerrit-Jan voortaan op zijn eentje het café moet openhouden, is moeilijk. Toch is hij nooit kwaad geweest omwille van de beslissing die zijn vriend en zakenpartner nam. “Ik ben Ruben dankbaar dat hij me met het café in gang hielp. Alleen zou ik het nooit gekund en gedurfd hebben, maar hij overtuigde me om samen met hem mijn jeugddroom waar te maken. Ik ben er dan ook vast van overtuigd dat hij zou willen dat ik verder deed en dat ga ik ook doen.” Dat verder doen is geen eerbetoon. “Ik zie het eerder als het afwerken van het verhaal dat we samen gestart zijn.”

