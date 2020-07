Geparkeerde wagen aangereden, aanrijder pleegt vluchtmisdrijf Koen Moreau

11 juli 2020

10u46 0 Erpe In de Rooseveltlaan in Erpe werd donderdag kort na middernacht een geparkeerde Volkswagen Passat aangereden.

De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf en reed verder richting Erpe. Wie iets zag of meer informatie geeft over de aanrijder kan dat vrijblijvend laten weten aan de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.64.64.