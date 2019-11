Gemeenten en Fluvius vinden nieuw werkwoord uit: ‘Verledding’ Koen Moreau

14 november 2019

17u14 3 Erpe-Mere Tegen 2033 zal alle openbare verlichting van Erpe-Mere ‘verled’ zijn. Voor wie het nog niet begrepen had, het gaat om het vervangen van verlichting door zuinigere led-lampen.

Om dat mogelijk te maken draagt Erpe-Mere al haar verlichting, geraamd op een waarde van 929.638 euro, over aan netbeheerder Fluvius. Het gaat om 3.384 toestellen op 2.126 steunen. Die verbruikten in 2018 1,3 miljoen kilowattuur, kostten de gemeente 296.208 euro en waren verantwoordelijk voor de uitstoot van 311.511 kilogram CO2.

Door die overdracht ontvangt de gemeente 232.410 euro en aandelen ter waarde van 697.229 euro. Verder zorgt de netbeheerder voor een versnelde vervanging van de verlichtingsinfrastructuur. Daardoor zouden alle verlichtingstoestellen tegen 2030 omgebouwd worden tot ledtoestellen die fors minder verbruiken en fors minder CO2-uitstoten. Voor de gemeente betekent dit een besparing van 126.519 euro op het jaarlijks energieverbruik.

De investeringen die Fluvius doet om de verlichting te ‘verledden’, worden wel verrekend in een lager dividend dat de gemeente zal ontvangen. “Desondanks zou de vervanging ons 188.000 euro meer kosten dan via Fluvius en kunnen we door de versnelde operatie sneller profiteren van het lager verbruik”, geeft schepen Marleen Lambrecht (CD&V) nog mee.