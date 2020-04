Gemeentelijke ICT Erpe-Mere niet in staat virtuele gemeenteraad live te laten volgen door pers of publiek Koen Moreau

23 april 2020

13u18 3 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere heeft duidelijk een serieuze achterstand wat betreft IT-infrastructuur. Publiek of pers toelaten voor de eerste digitale gemeenteraad blijkt een onoverkomelijke hindernis.

In tegenstelling tot zowat elke omliggende gemeente slaagt het bestuur van Erpe-Mere er niet in de openbaarheid van de - omwille van coronamaatregelen virtuele - gemeenteraad te garanderen tijdens de zitting van donderdagavond 28 april.

Audio-opname

“De vergadering van 28 april zal omwille van praktische en veiligheidsredenen achter gesloten deuren (dit is zonder pers en publiek) en virtueel plaatsvinden. Er wordt een audio-opname gemaakt tijdens de zitting; deze opname wordt na de raad op de website van de gemeente geplaatst”, luidt het in de officiële uitnodiging.

Microsoft Teams en YouTube

De buren van Lede slaagden er nochtans wel in om de pers de digitale gemeenteraad - weliswaar zonder beeld - via Microsoft Teams te laten bijwonen. Dat resulteerde in een live-feed op HLN.be waardoor de raad ook door het publiek te volgen was. Ook Wetteren voorziet een livestream via Microsoft Teams en in Herzele was er al een digitale gemeenteraad met aanwezigheid van de pers. In Aalst konden zowel pers als publiek live meekijken via YouTube. Iets dat men dinsdagavond ook van plan was in Ninove, maar helaas volledig in de soep draaide.

Onmogelijk in Erpe-Mere

Oppositiepartij STERK! reageerde al ontgoocheld op de beslissing van het gemeentebestuur. “Straks kan je de gemeenteraad van Aalst live volgen vanuit je kot, met klank én beeld. Onmogelijk in Erpe-Mere? Wij rekenen erop dat ook onze burgemeester en schepenen de openbaarheid van bestuur belangrijk vinden... zeker in deze tijden”, lieten zij alvast optekenen.

Niet wettelijk

De beslissing van Erpe-Mere is overigens gevaarlijk. De plannen van Geraardsbergen om op eenzelfde manier te werken, werden intussen op verzoek van Luc Swartebroeckx van Weebaar Geraardsbergen door Agenschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid teruggefloten. “Een zitting die niet openbaar is, is niet wettelijk. Het achteraf online plaatsen van de zitting is uiteraard transparant, maar is daarom nog geen openbare zitting”, luidt het klaar en duidelijk.

Creatieve benadering

Een uitzondering is wel voorzien “indien het besloten karakter van de vergadering geregeld werd in het besluit van de burgemeester via een politieverordening.” Wellicht kiest men in Erpe-Mere voor deze creatieve benadering. Wie zei ook alweer dat de coronaperiode niet geschikt is voor creatieve interpretaties?